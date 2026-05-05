Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает BAQ.kz.

Глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности комиссии, а также о реализации приоритетов председательства Казахстан в органах Евразийский экономический союз в 2026 году.

Президенту доложили о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

Документ определит основные направления сотрудничества стран объединения в сфере внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму.

Мероприятия пройдут 28–29 мая в Астане.