Казахстан проиграл Франции на старте юниорского Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана уступила команде Франции в первой встрече группового этапа финального турнира юниорского Кубка Дэвиса среди теннисистов до 16 лет. Соревнования проходят в Каире (Египет). Во втором одиночном матче казахстанец Ахмади Маханов встретился с Пабло Прадатом. Выиграв первый сет со счётом 6:4, Маханов уступил в двух следующих — 3:6, 4:6.

Ранее Ансар Ниеткалиев проиграл Бенуа Гелдофу со счётом 3:6, 3:6. После двух одиночных встреч французы повели 2:0 и досрочно обеспечили себе победу в командном противостоянии. Сегодня команды проведут заключительный парный матч. Казахстан представят Ансар Ниеткалиев и Родион Трайгель.

По итогам жеребьёвки казахстанская сборная попала в одну группу с Францией, США и Индией. 3 ноября ей предстоит сыграть с американцами, а 4 ноября — с индийской командой. В финальном этапе юниорского Кубка Дэвиса участвуют 16 сборных. Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.