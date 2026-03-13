По итогам 2025 года объем производства продуктов питания в Казахстане составил 3,9 трлн тенге, что на 8,1% выше уровня 2024 года (3,3 трлн тенге). В 2026 году этот показатель планируется довести до 4,7 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Предварительные результаты развития отдельных секторов обрабатывающей промышленности были рассмотрены на очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Так, по информации Правительства Казахстана, за два месяца текущего года в производстве продуктов питания и напитков отмечаются высокие темпы роста. Объем производства продуктов питания составил 665 млрд тенге, индекс физического объема (ИФО) – 111,9% при плане 104,3%. Прогноз на первый квартал – 112%.

Производство напитков достигло 175,4 млрд тенге, ИФО – 110,2% при плане 104,2%. План на январь–март – 110,3%. Для сравнения: по итогам прошлого года в Казахстане было произведено напитков на сумму 1,2 трлн тенге.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, пищевая промышленность демонстрирует устойчивую динамику развития.

Рост обеспечивается за счет диверсификации посевных площадей, увеличения загрузки действующих предприятий, защиты внутреннего рынка и реализации новых инвестиционных проектов.

«Дополнительный вклад этих факторов оценивается примерно в 600 млрд тенге, что позволит довести долю переработанной сельхозпродукции до 70% уже к концу текущего года», — отметил Азат Султанов.

За счет роста сырьевой базы и увеличения объемов переработки ожидается увеличение производства подсолнечного масла до 890 тыс. тонн – на 100 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

После запуска двух новых заводов по переработке кукурузы планируется переработать 640 тыс. тонн сырья, увеличить производство крахмалопродуктов и аминокислот с 205 до 260 тыс. тонн и обеспечить дополнительный выпуск продукции на сумму около 55 млрд тенге.

В молочной отрасли планируется переработать 2,4 млн тонн сырья и обеспечить дополнительный выпуск продукции на сумму порядка 36 млрд тенге.

Значительный рост производства ожидается и на системообразующих предприятиях отрасли.

Мукомольное предприятие «Саламат» планирует увеличить выпуск муки с 232 до 257 тыс. тонн (рост 11%).

Маслоперерабатывающее предприятие Qazaq Astyq Group – увеличить производство растительного масла со 106 до 126 тыс. тонн (рост 19%).

Молокоперерабатывающее предприятие «Масло-Дел» – увеличить производство обработанного молока с 98,2 до 121 тыс. тонн (рост 23%).

Жаркентский крахмалопаточный завод – увеличить выпуск крахмала и патоки с 61,5 до 67,6 тыс. тонн (рост 10%).

Предприятие Coca-Cola Алматы Боттлерс планирует увеличить производство безалкогольных напитков с 4,3 до 6,7 млрд литров (рост 55%).

Дополнительный рост производства ожидается также на мясоперерабатывающем предприятии «Кублей» и на молочном предприятии «Айс».

В целом по ряду отраслей обрабатывающей промышленности за два месяца фиксируются высокие темпы роста ИФО: машиностроение — 115,5%, производство строительных материалов – 127,4%, металлических изделий — 131,4%, легкая промышленность – 156,4%, резиновых и пластмассовых изделий — 111,5%.

В торговле по итогам января–февраля 2026 года индекс физического объема составил 103,4%, общий оборот достиг 9,7 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года он составлял 8,9 трлн тенге – рост составил 0,9 трлн тенге, или 10,2%.

Положительная динамика отмечается в оптовой торговле: ИФО — 103,8%, оборот — 6,5 трлн тенге (в январе–феврале 2025 года — 6,1 трлн тенге).

Розничная торговля также демонстрирует устойчивый рост: ИФО – 102,6%, оборот – 3,2 трлн тенге (годом ранее – 2,8 трлн тенге).

Значительный рост показывает продажа продовольственных товаров – +22%, или прирост на 0,4 трлн тенге. Наибольшие темпы роста розничной торговли продовольствием зафиксированы в Туркестанской области – 112,1%, Алматинской области – 110,9%, Атырауской области – 103,9%, Актюбинской области – 102,7% и Шымкенте – 105,4%.

По непродовольственным товарам лидируют Мангистауская область – 119,2%, Северо-Казахстанская – 108,5%, Жетысу – 108,1%, Восточно-Казахстанская – 107,6% и Туркестанская – 106,0%.

Также на заседании штаба представители компаний KazFoodProducts и ТОО «Компания Фудмастер-Трейд» озвучили актуальные вопросы дальнейшего развития предприятий и реализации инвестиционных проектов в пищевой промышленности.

По итогам обсуждения вице-премьер поручил профильным министерствам проработать поднятые вопросы для устранения барьеров, влияющих на расширение производства и загрузку действующих предприятий.