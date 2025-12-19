Животноводческая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и по итогам 2025 года произвела более 1 миллиона тонн мяса всех видов, передает BAQ.KZ.

По данным Минсельхоза, численность крупного рогатого скота достигла 8,3 млн голов, с приростом 2,8 млн телят — на 17,8% больше по сравнению с прошлым годом. Поголовье лошадей выросло до 4,4 млн голов (+6,9%), верблюдов — до 300 тыс. (+6,3%). Численность птицы достигла 48,5 млн голов, овец — 19,6 млн, с приплодом 7,7 млн ягнят (+5%).

В структуре производства мяса наибольший объём составила говядина — 358,8 тыс. тонн, за ней следуют мясо птицы — 337,1 тыс. тонн, конина — 146,8 тыс. тонн и баранина — 111,8 тыс. тонн.

Отмечается, что положительная динамика сохраняется и в производстве другой продукции животноводства. Объем молока составил 3,49 млн тонн (+5%), производство яиц достигло 4,16 млрд штук (+1,5%).

Индекс физического объема валовой продукции животноводства составил 103,5%, а общий объем произведенной продукции в денежном выражении достиг 3,3 трлн тенге. В министерстве подчеркивают, что эти показатели подтверждают устойчивое развитие отрасли и её вклад в экономику страны.