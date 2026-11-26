Казахстан произвёл более четырёх миллиардов яиц
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Казахстанские птицефабрики за десять месяцев 2026 года произвели более 4 млрд куриных яиц. Это на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В Министерстве сельского хозяйства утверждают, что собственного производства стране хватает, чтобы обеспечить внутренний рынок.
Больше всего яиц выпускают в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. При этом в ведомстве рассчитывают и дальше наращивать производство. В Восточно-Казахстанской области строят птицефабрику «Altai Qus» стоимостью 5,5 млрд тенге. Она должна выпускать до 150 млн яиц ежегодно.
Сейчас местные предприятия покрывают лишь около 30% потребности жителей региона. С запуском нового производства показатель, по прогнозам Минсельхоза, вырастет до 109% — то есть область сможет не только обеспечить себя яйцами, но и получить излишек. На птицефабрике планируют создать до 150 рабочих мест.
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