Казахстанские птицефабрики за десять месяцев 2026 года произвели более 4 млрд куриных яиц. Это на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В Министерстве сельского хозяйства утверждают, что собственного производства стране хватает, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Больше всего яиц выпускают в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. При этом в ведомстве рассчитывают и дальше наращивать производство. В Восточно-Казахстанской области строят птицефабрику «Altai Qus» стоимостью 5,5 млрд тенге. Она должна выпускать до 150 млн яиц ежегодно.

Сейчас местные предприятия покрывают лишь около 30% потребности жителей региона. С запуском нового производства показатель, по прогнозам Минсельхоза, вырастет до 109% — то есть область сможет не только обеспечить себя яйцами, но и получить излишек. На птицефабрике планируют создать до 150 рабочих мест.