В 2025 году Казахстан был представлен на 14 международных туристических выставках, а в текущем году планируется участие ещё в 12. Об этом сообщил председатель правления АО "Kazakh Tourism" Талгат Газизов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, работа ведётся в тесном взаимодействии с регионами и городами республиканского значения.

"В прошлом году Казахстан был представлен на 14 международных туристических выставках. В трёх из них участвовала Kazakh Tourism, в остальных - города Алматы и Астана, а также Алматинская, Мангистауская, Туркестанская и Акмолинская области. Все регионы работали в тесном партнёрстве", — отметил Талгат Газизов.

Кроме того, в 2026 году Алматы планирует провести 10 роуд-шоу в ключевых городах Азии и Ближнего Востока, включая Мумбай, Дубай, Шанхай, Сеул, Токио и Сингапур.

Продолжается и работа с профессионалами туристической отрасли. В 2025 году были организованы 16 информационных туров для журналистов, блогеров и туроператоров из 12 стран. В результате было опубликовано 88 материалов с общим охватом порядка 32 миллионов просмотров.