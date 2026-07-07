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Казахстан проведет 7 чемпионатов мира по разным видам спорта

Сегодня 2026, 11:53
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BAQ.kz Сегодня 2026, 11:53
Сегодня 2026, 11:53
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Фото: BAQ.kz

Казахстан вошел в число стран, которые смогут принять крупнейшие спортивные события мирового уровня.

В 2026-2027 годах страна проведет сразу семь чемпионатов мира по различным видам спорта.

В 2026 году Казахстан примет мировое первенство по борьбе, а в 2027 году в Астане пройдут еще шесть чемпионатов мира – по боксу, дзюдо, настольному теннису, таеквондо, киберспорту и шорт-треку среди юниоров.

Соревнования соберут сильнейших спортсменов мира и станут важным событием для развития отечественного спорта. Впервые в истории независимого Казахстана страна получила право провести такое количество чемпионатов мира за столь короткий период.

Проведение международных турниров также даст новый импульс развитию спортивной инфраструктуры, туризма, гостиничного и сервисного секторов.

Казахстан продолжает укреплять позиции как одна из ведущих площадок региона для проведения крупных спортивных соревнований.

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