Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года. Об этом сообщил Президент Казахстана в ходе выступления в Региональном центре ООН в Алматы, передает BAQ.KZ.

Свое выступление Касым-Жомарт Токаев начал со слов благодарности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его участие в этом знаменательном событии.

Президент отметил, что сегодняшнее мероприятие имеет большое значение как для Казахстана, так и для Организации Объединенных Наций. Это событие является важным и мощным сигналом для всей международной общественности о значимости Центральной Азии, которая становится крайне важным актором на глобальной карте.

Он добавил, что подписанное Соглашение официально закрепляет создание Регионального центра по ЦУР и знаменует собой важный этап в многолетнем и плодотворном сотрудничестве Казахстана и ООН.

"На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка. С момента своего вступления в Организацию 33 года назад Казахстан последовательно проявляет себя как ответственный, проактивный и миролюбивый член международного сообщества", – заявил он.

По мнению Главы государства, открытие центра ООН в Алматы отражает возрастающее стратегическое значение региона.

"Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание Регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", – подчеркнул он.

Президент полагает, что Центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности наших экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.