Казахстан провёл консультации с S&P, Moody’s и Fitch по экономике и реформам

Конституционные реформы Казахстана стали ключевой темой переговоров с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, как S&P Global Ratings, Moody’s и Fitch Ratings. Встречи прошли в Вашингтоне с участием заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Ежегодные консультации с «большой тройкой» направлены на оценку макроэкономической ситуации и факторов, влияющих на кредитный рейтинг Казахстан. В рамках весенней сессии акцент был сделан на конституционных изменениях, инфляции, доходах населения и устойчивости экономического роста в условиях глобальной нестабильности.

По словам Жумангарина, современная экономика требует не только ресурсов, но и сильных институтов, предсказуемости и доверия, именно эти принципы заложены в обновлённой Конституции. Среди приоритетов обозначены развитие образования, науки и инноваций, а также формирование экономики знаний, где ключевую роль играют технологии и человеческий капитал.

Отдельно подчеркнуто закрепление равной защиты всех форм собственности – фактор, напрямую влияющий на инвестиционный климат и развитие бизнеса в стране.