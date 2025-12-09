Казахстан намерен добиться упрощения визовых процедур для своих граждан в ряде европейских государств. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отметив, что сегодня заявителям приходится предоставлять от 20 до 30 различных документов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Смадиярова, существующая практика создаёт избыточную административную нагрузку на граждан. Министерство иностранных дел рассматривает возможность оптимизации перечня требований, чтобы снизить количество документов, необходимых для подачи на визу.

Он уточнил, что работа ведётся в рамках переговоров с европейскими партнёрами и направлена на упрощение передвижения казахстанцев, а также повышение доступности визовых услуг.

"Сейчас, по нашим данным, от 20 до 30 видов документов нужно предоставить, чтобы получить визу в одной из европейских стран. Мы работаем над тем, чтобы этих документов было значительно меньше и чтобы снизить стоимость госпошлины, которую гражданам необходимо оплатить. Это шаги, которые действительно будут полезны нашим гражданам", - отметил Смадияров.

В МИД добавили, что параллельно рассматриваются и другие инициативы, которые позволят сделать процесс получения виз более удобным и быстрым для казахстанцев.