Казахстан рассчитывает избавиться от дефицита электроэнергии в 2027 году

Казахстан рассчитывает полностью покрыть внутреннюю потребность в электроэнергии в 2027 году, несмотря на задержки отдельных энергетических проектов. Министерство энергетики прогнозирует, что производство превысит потребление на 1,3 млрд киловатт-часов. При этом сроки строительства и модернизации некоторых крупных станций изменились, передает корреспондент BAQ.KZ с заседания комитета Курултая.

Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, представивший депутатам планы развития электроэнергетической отрасли.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике ситуацию в энергетике. Глава государства обратил внимание на ежегодный дефицит электроэнергии, дорогие закупки у соседних стран зимой и задержки строительства генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе.

«Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита», – заявил Президент.

Для достижения этой цели Глава государства поручил строить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, развивать угольную и возобновляемую энергетику и пересмотреть энергетический баланс страны до 2035 года.

Какие электростанции отстают от графика

Ерлан Аккенженов сообщил о факторах, повлиявших на первоначальные сроки реализации отдельных крупных проектов.

В их числе модернизация Алматинской теплоэлектроцентрали №3 мощностью 544 мегаватта и строительство газовой электростанции в Туркестане мощностью 926 мегаватт.

На Туркестанской станции до конца 2026 года планируют ввести 190 мегаватт мощности.

В первой половине 2027 года предусмотрен ввод новых объектов генерации общей мощностью 320 мегаватт.

Несмотря на изменение сроков отдельных проектов, министерство сохраняет прогноз выхода Казахстана на профицит электроэнергии в 2027 году.

Когда Казахстан перестанет испытывать дефицит электроэнергии

По расчетам Министерства энергетики, в 2027 году производство электроэнергии должно достигнуть 134,1 млрд киловатт-часов при потреблении 132,8 млрд киловатт-часов.

Ожидается, что профицит составит 1,3 млрд киловатт-часов.

В 2028 году ведомство прогнозирует дальнейший рост выработки до 143,4 млрд киловатт-часов. Потребление при этом оценивается в 138,5 млрд киловатт-часов. По прогнозу министерства, профицит достигнет 4,8 млрд киловатт-часов.

Для сравнения, по итогам 2025 года Казахстан произвел 123,1 млрд киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребление составило 124,6 млрд киловатт-часов. Разница между производством и потреблением достигла 1,5 млрд киловатт-часов.

На 2026 год министерство прогнозирует увеличение выработки до 126,5 млрд киловатт-часов.

Сейчас в Казахстане насчитывается 254 энергоисточника общей установленной мощностью 27,1 гигаватта. Из них 172 объекта относятся к возобновляемой энергетике.

Основные мощности распределены следующим образом.

13,7 гигаватта приходится на угольные электростанции.

7,1 гигаватта на газовую генерацию.

2,5 гигаватта на крупные гидроэлектростанции.

3,8 гигаватта на объекты возобновляемой энергетики.

До конца 2029 года планируется ввести 13,3 гигаватта новых мощностей. Из этого объема 7,4 гигаватта приходится на базовую генерацию, еще 5,9 гигаватта на возобновляемые источники энергии.

По расчетам министерства, реализация проектов должна покрыть растущие потребности населения и экономики, включая будущие центры обработки данных и энергоемкую инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ведомство рассчитывает сформировать 20-процентный профицит генерирующих мощностей.

Параллельно ведется работа по актуализации энергетического баланса Казахстана до 2035 года.

Солнечная энергетика растет быстрее плана

За девять месяцев 2026 года доля возобновляемых источников энергии в общей выработке электричества достигла 8,5% при плановом показателе 7%.

Одним из направлений развития остается солнечная энергетика. В Казахстане сформирован перечень крупных проектов солнечных электростанций общей мощностью 900 мегаватт.

Их планируют реализовывать через открытые аукционы и межправительственные соглашения с международными инвесторами.

До конца 2035 года Министерство энергетики намерено ввести не менее 8,4 гигаватта новых мощностей возобновляемой энергетики. Из них около 1,8 гигаватта приходится на солнечные электростанции.

Одновременно развивается малая распределенная генерация. Речь идет об установках, которые могут размещать граждане, предприниматели и предприятия для собственного потребления электроэнергии.

По данным министерства, благодаря законодательным изменениям мощность таких установок выросла в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики потребует повышения устойчивости энергосистемы, в том числе за счет накопителей электричества.

Сейчас на рассмотрении депутатов находится законопроект по вопросам развития альтернативных источников энергии. Он предусматривает создание правовых и экономических условий для внедрения систем накопления электроэнергии.

Такие системы позволяют сохранять часть произведенной энергии и направлять ее в сеть при необходимости. Это особенно актуально для солнечных и ветровых электростанций, выработка которых зависит от погодных условий.

Где появятся новые угольные электростанции

Наряду с развитием возобновляемой энергетики Казахстан планирует строительство и модернизацию угольных электростанций.

Национальный проект «Развитие угольной генерации» предусматривает ввод и обновление объектов общей мощностью около 7,8 гигаватта.

В него входят строительство восьми новых объектов суммарной мощностью 5,3 гигаватта и модернизация, расширение либо техническое перевооружение 11 действующих энергоисточников мощностью 2,5 гигаватта.

Среди предусмотренных проектов находятся Экибастузская государственная районная электростанция №3, тепловая электростанция в Курчатове и новые теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

По информации министерства, практическая реализация проектов строительства трех теплоэлектроцентралей уже началась. Ведомство сопровождает эти проекты и контролирует ход работ.

При строительстве и модернизации угольных объектов предполагается применять современные технологии так называемого чистого угля, повышать производительность оборудования и соблюдать требования экологического законодательства.

Все запланированные проекты направлены на увеличение собственного производства электроэнергии, повышение надежности энергоснабжения и снижение зависимости Казахстана от внешних поставок.