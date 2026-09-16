Казахстан рассчитывает привлечь технологии и опыт Баварии в промышленность и подготовку кадров

Казахстан рассчитывает привлечь баварские технологии и опыт в промышленность, энергетику, водное хозяйство и подготовку специалистов. Эти направления обсудили на первом заседании Казахстанско-Баварской рабочей группы в Мюнхене, передает BAQ.KZ.

Для Казахстана сотрудничество может открыть доступ к решениям в машиностроении, экологических технологиях, переработке сырья и управлении водными ресурсами. В переговорах участвуют государственные структуры, институты развития, научные организации и бизнес двух сторон.

Отдельный блок касается подготовки кадров. Казахстан и Бавария рассматривают развитие дуального профессионального образования, при котором обучение совмещается с практикой на предприятиях. К этой работе планируют привлекать баварские компании и учебные заведения.

Еще одно направление касается сельского хозяйства. Стороны обсуждают обмен технологиями и опытом между аграрными предприятиями и профильными организациями.

В сфере транспорта и градостроительства Казахстан рассчитывает изучить баварские подходы к развитию городской инфраструктуры и транспортных систем.

По итогам встречи стороны договорились перейти к проработке конкретных механизмов сотрудничества. Названия проектов, объемы инвестиций и сроки их запуска пока не раскрывались.