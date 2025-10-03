На полях Kazakhstan Energy Week 2025 председатель ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков прокомментировал инициативы Азербайджана по транспортировке казахстанской нефти на европейский рынок, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, он отметил, что Казахстан традиционно придерживается многовекторной энергетической политики и готов сотрудничать с партнёрами на взаимовыгодных условиях.

"Никому не секрет, что существует нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Это техническое решение позволяло в своё время обойти узкие места в логистике и обеспечивать бесперебойные поставки. Казахстан ещё в начале 2000-х годов рассматривал такую опцию, но позже было принято решение о строительстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который сегодня является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в Европу и далее на мировые рынки", – сказал Акчулаков.

По его словам, тестовые поставки нефти через Азербайджан по Каспию Казахстан ведёт уже второй год. Однако для масштабного использования этого маршрута необходимо согласовать ряд технических вопросов с азербайджанской стороной и покупателями сырья.

"Мы рассматриваем эти поставки как диверсификацию. Мощность КТК сегодня более чем в два раза превышает возможный объём транспортировки через Баку – Тбилиси – Джейхан. Но мы надеемся, что сможем увеличить объём перевозок с нынешних 1,5-2 млн тонн и использовать эту возможность в полной мере", – подчеркнул председатель KAZENERGY.