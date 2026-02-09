Казахстан восстановил и открыл авиасообщение с 30 странами по 135 международным маршрутам. В неделю по ним выполняется 626 рейсов. Международная маршрутная сеть охватывает страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии и Юго-Восточной Азии, передает BAQ.KZ.

– В 2025 году развитие гражданской авиации сопровождалось обновлением авиапарка, расширением международных маршрутов и привлечением инвестиций в аэропортовую инфраструктуру. Парк воздушных судов достиг 109 единиц, включая 8 новых самолетов Airbus A320 и 4 самолета Boeing 737 MAX 8.

В настоящее время отрасль обеспечивает рабочими местами 25 тыс. человек, что позволяет поддерживать ее устойчивую работу и гарантировать бесперебойное выполнение ключевых операционных процессов, – сообщается на сайте Правительства Казахстана.

За прошедший год начато восстановление аэропорта Аркалык, презентованы Генеральный план развития аэропорта Алматы, и инвестиционная программа "TAV Airport Holding" на сумму $362 млн. Заключено соглашение об инвестициях по строительству грузопассажирского аэропорта на территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" на 250 млрд тенге.

Важным шагом стало принятие Концепции развития гражданской беспилотной авиации Республики Казахстан на 2025–2031 годы.

Кроме того, на рынок страны вышел ряд новых низкобюджетных авиакомпаний, а также открыто более 35 новых международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

По итогам проведенного аудита ИКАО уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности и упрощения формальностей составил 95,7%.

