В 2026 году в Казахстане будет создан Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, который позволит производить независимую расшифровку бортовых регистраторов (черных ящиков), различные виды экспертиз, а также исследования в области микроэлектроники, включая их восстановление, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Авиационной администрации Казахстана (ААК), в этом году авиакомпании Казахстана планируют приобрести 9 новых воздушных судов, что увеличит общий авиапарк до 118 самолётов.

– В рамках расширения маршрутной сети запланировано открытие и развитие авиасообщения с такими направлениями, как Вена (Австрия), Абу-Даби (ОАЭ), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Сиань, Шанхай (Китай), Дели (Индия), Рим (Италия) и др, – проинформировали в ААК.

Также в этом году предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, включая реконструкцию терминала внутренних рейсов аэропорта города Алматы, начало строительства нового терминала аэропорта города Атырау, капитальный ремонт перрона аэропорта города Актау и реконструкцию аэродрома аэропорта города Павлодар.

Планируется начать строительство вторых взлётно-посадочных полос в аэропортах городов Астана и Шымкент. Будет продолжена работа по развитию свободных экономических зон в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актау и Актобе будет продолжена.

– Кроме того, предусмотрено завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерлі, а также восстановление аэропорта города Аркалык, – отметили в ААК.

