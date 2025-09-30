Развитие ядерной медицины станет одним из ключевых направлений модернизации онкологической службы Казахстана. К 2028 году планируется обеспечить 100% охват пациентов ПЭТ/КТ-диагностикой и значительно увеличить доступ к радионуклидной терапии, передаёт BAQ.KZ.

По данным Минздрава, в 2024 году на динамическом наблюдении находилось более 231 тыс. онкобольных. За последние пять лет заболеваемость выросла на 18%, число впервые выявленных случаев — на 39%, однако смертность снизилась на 16,5%.

Для повышения эффективности диагностики и лечения разработана Дорожная карта по развитию ядерной медицины. Она предусматривает: расширение производства радиофармпрепаратов, совершенствование нормативной базы, внедрение тераностических технологий и подготовку специалистов.

Сейчас в стране работают 16 ПЭТ-аппаратов, из которых 12 сосредоточены в Астане и Алматы. К 2028 году их количество увеличится до 27, что позволит разгрузить ведущие центры и охватить пациентов в регионах. Также будут созданы более 100 "активных палат" для радионуклидной терапии — вместо нынешних 23 при потребности в 101.

Новые технологии также будут внедрены поэтапно: с 2028 года — терапия лютецием-177, с 2029-го — самарием-153, а к 2031 году — актинием-225.

Производственная база ядерной медицины будет расширена: к пяти действующим циклотронным комплексам добавится новый на базе Института ядерной физики. Координацию развития возьмет на себя Национальный научный онкологический центр в партнерстве с МАГАТЭ.

По данным Минздрава, эти меры позволят повысить качество онкологической помощи, снизить расходы бюджета на лечение поздних стадий и укрепить позиции Казахстана как регионального лидера в области ядерной медицины.