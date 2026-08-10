В Казахстане хотят шире сверять сведения аграриев со спутниковыми данными. Космический мониторинг должен показывать, что реально происходит на полях, и помогать выявлять расхождения в отчетности при распределении государственной поддержки, передает BAQ.KZ.

Речь прежде всего идет о растениеводстве. Сейчас космический мониторинг остается одним из основных способов проверки сведений о сельхозугодьях и посевах. Власти намерены расширить его практическое применение.

Логика проста. Если хозяйство указывает определенную площадь посевов или другие показатели, эти сведения можно сопоставить с данными спутников. Такой подход снижает зависимость от отчетности, которую предприятия предоставляют сами.

От отчетов к проверке с орбиты

В Бюро национальной статистики считают, что данные сельского хозяйства нужно подтверждать объективными источниками.

Мы должны перейти от отчетности, основанной только на представленных сведениях, к их объективной проверке с использованием спутниковых данных. Это позволит повысить достоверность официальной статистики, обеспечить прозрачность государственной поддержки и укрепить доверие к принимаемым решениям. Космический мониторинг это не просто современная технология, а эффективный инструмент объективной проверки данных, - сказал руководитель Бюро Максат Турлубаев.

Отдельная задача связана с господдержкой. Космические снимки позволяют сопоставлять заявленные сведения с фактической ситуацией на земле и тем самым выявлять возможные нарушения еще до принятия решений по отдельным мерам поддержки.

В обсуждении участвуют Бюро национальной статистики, Министерство сельского хозяйства и компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Данные хотят связать между ведомствами

Параллельно власти обсуждают обмен информацией между цифровыми системами сельского хозяйства и статистики.

Представителей Бюро предлагают включить в Офис цифровой трансформации АПК. Расчет сделан на то, чтобы требования к качеству и сопоставимости данных учитывались еще при разработке цифровых сервисов.

По итогам встречи ведомствам поручили продолжить работу с цифровыми инструментами в АПК. В дальнейшем спутниковые данные планируют задействовать не только для статистики и проверки господдержки, но и при развитии агрострахования.