Казахстан расширит торговые возможности на рынке ОАЭ

Мажилис ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны.

Документ направлен на создание более выгодных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок ОАЭ, передает BAQ.KZ.

В частности, соглашение предусматривает тарифную либерализацию, включая отмену ввозных таможенных пошлин минимум по 85% товарных позиций.

Эмиратская сторона предоставит преференции по 6 757 товарным позициям, что составляет 86% номенклатуры. По 6 565 позициям ставки ввозных таможенных пошлин будут обнулены, еще по 192 позициям установят тарифные квоты для беспошлинного ввоза товаров из стран ЕАЭС.

Ожидается, что соглашение станет основой для дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее Мажилис ратифицировал соглашения о привлечении зарубежного финансирования.