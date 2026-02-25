Казахстан расширяет авиасвязь с ключевыми городами мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2026 году Казахстан продолжит активное развитие международного авиасообщения. Планируется открытие и возобновление новых рейсов в страны Азии, Ближнего Востока и Европы, передает BAQ.KZ.
Расширение географии полётов обеспечат как отечественные, так и зарубежные авиакомпании.
Авиакомпания SCAT запускает новые рейсы из Шымкента:
-
Бишкек — с 29 марта;
-
Новосибирск — с 19 мая;
-
Санкт-Петербург — с 1 июня;
-
Тель-Авив — с 9 июня.
Air Astana расширяет международную сеть следующими маршрутами:
-
Алматы – Шанхай — с 29 марта;
-
Астана – Гуанчжоу — с 2 июня;
-
Алматы – Ларнака — со 2 июня по 5 сентября (сезонный);
-
Астана – Ларнака — с 4 июня по 6 сентября (сезонный);
-
Алматы – Даламан — в весенне-летнюю навигацию;
-
Алматы – Салала — с 9 марта;
-
Астана – Салала — с 9 марта.
Также прорабатывается возможность открытия рейса Алматы – Токио в 2026 году.
Лоукостер FlyArystan планирует запуск следующих направлений:
-
Алматы – Самарканд — с 17 марта;
-
Алматы – Сиань — в июне (после согласования слотов);
-
Актау – Урумчи — в июне.
Кроме того, запланировано открытие рейса Алматы – Эр-Рияд.
Среди иностранных перевозчиков:
-
LOT Polish Airlines откроет рейс Алматы – Варшава с 31 мая;
-
Air Arabia Dammam планирует запуск рейса Алматы – Даммам;
-
Royal Jordanian рассматривает выполнение рейса Алматы – Амман.
Власти отмечают, что новые маршруты будут способствовать развитию туризма, укреплению торгово-экономических связей и дальнейшей интеграции Казахстана в мировую транспортную систему. Расширение маршрутной сети является частью стратегии по повышению транспортной связанности и формированию Казахстана как регионального авиационного хаба.
Самое читаемое
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие