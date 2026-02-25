В 2026 году Казахстан продолжит активное развитие международного авиасообщения. Планируется открытие и возобновление новых рейсов в страны Азии, Ближнего Востока и Европы, передает BAQ.KZ.

Расширение географии полётов обеспечат как отечественные, так и зарубежные авиакомпании.

Авиакомпания SCAT запускает новые рейсы из Шымкента:

Бишкек — с 29 марта;

Новосибирск — с 19 мая;

Санкт-Петербург — с 1 июня;

Тель-Авив — с 9 июня.

Air Astana расширяет международную сеть следующими маршрутами:

Алматы – Шанхай — с 29 марта;

Астана – Гуанчжоу — с 2 июня;

Алматы – Ларнака — со 2 июня по 5 сентября (сезонный);

Астана – Ларнака — с 4 июня по 6 сентября (сезонный);

Алматы – Даламан — в весенне-летнюю навигацию;

Алматы – Салала — с 9 марта;

Астана – Салала — с 9 марта.

Также прорабатывается возможность открытия рейса Алматы – Токио в 2026 году.

Лоукостер FlyArystan планирует запуск следующих направлений:

Алматы – Самарканд — с 17 марта;

Алматы – Сиань — в июне (после согласования слотов);

Актау – Урумчи — в июне.

Кроме того, запланировано открытие рейса Алматы – Эр-Рияд.

Среди иностранных перевозчиков:

LOT Polish Airlines откроет рейс Алматы – Варшава с 31 мая;

Air Arabia Dammam планирует запуск рейса Алматы – Даммам;

Royal Jordanian рассматривает выполнение рейса Алматы – Амман.

Власти отмечают, что новые маршруты будут способствовать развитию туризма, укреплению торгово-экономических связей и дальнейшей интеграции Казахстана в мировую транспортную систему. Расширение маршрутной сети является частью стратегии по повышению транспортной связанности и формированию Казахстана как регионального авиационного хаба.