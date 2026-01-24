Казахстан впервые поставил продукцию глубокой переработки пшеницы на рынки Японии и Саудовской Аравии, сообщает BAQ.kz со ссылкой Министерство сельского хозяйства РК.

Первая партия пшеничного глютена в Японию была отгружена в декабре 2025 года, в дальнейшем планируется экспорт более 2 тыс. тонн в год. Поставки в Саудовскую Аравию в этом году также стали первыми в истории страны.

Экспорт ведёт компания BioOperations – крупнейший казахстанский производитель пшеничного глютена, крахмала и биоэтанола. Завод перерабатывает более 340 тыс. тонн зерна в год и уже поставляет продукцию в 34 страны, включая США, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и СНГ.

Генеральный директор BioOperations Евгений Келин отметил, что расширение экспортной географии стало возможным благодаря государственной поддержке, а также оперативной переориентации поставок после повышения импортных пошлин на продукцию Казахстана в США. В планах компании – выход на рынки Израиля и Мексики, а также поставки биоэтанола в Китай.

Продукция производится из казахстанской пшеницы, а побочные материалы переработки используются для производства биоэтанола, что позволяет максимально эффективно использовать сырьё и поддерживать устойчивое развитие отрасли.