Казахстан расширяет финансовую кооперацию с Узбекистаном

В Ташкенте состоялись трёхсторонние переговоры между институтами развития холдинга «Байтерек» - Экспортно-кредитным агентством Казахстана (ЭКА) и Банком развития Казахстана (БРК) и руководством ведущих финансовых организаций Узбекистана.

Переговоры прошли с участием «Узпромстройбанка», «Тенге Банка», «Капиталбанка» и «Ориент Финанс Банка». По итогам встреч подписаны трёхсторонние меморандумы о сотрудничестве, закрепляющие направления взаимодействия в сфере торгового, межбанковского и структурированного финансирования с использованием страхового покрытия ЭКА.

По итогам 2025 года объём поддержки ЭКА казахстанских экспортёров в направлении Узбекистана составил около 300 млн долларов США. С начала 2026 года объём поддержки уже достиг 26 млн долларов США. Совокупный установленный лимит на банки-партнёры в Узбекистане порядка 140 млн долларов США. ЭКА активно взаимодействует с 6 ведущими банками Узбекистана. В 2025 году при поддержке ЭКА казахстанские экспортёры реализовали 94 контракта с участием 67 импортёров. Поставки велись в пищевой промышленности, АПК, металлургии, строительстве и химической отрасли.

Делегацию ЭКА и БРК возглавили председатели правления Аллен Чайжунусов и Марат Елибаев. По словам Чайжунусова, агентство готово предлагать конкурентные условия и гибко подходить к структурированию сделок с учётом специфики проектов и рынков. Для системного масштабирования партнёрства предложено поэтапно увеличивать лимиты на банки-партнёры, внедрять механизмы входящего перестрахования и диверсифицировать структуру несырьевого экспорта.

Завершающим этапом визита стало обсуждение перспектив расширения участия БРК в поддержке экспортных операций в синергии с ЭКА в рамках единого финансового контура холдинга «Байтерек».