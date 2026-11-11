Казахстан расширяет медицинское сотрудничество с Турцией

Новые больницы, собственное производство лекарств, центры ядерной медицины и цифровые технологии — сотрудничество Казахстана и Турции в сфере здравоохранения обещает выйти за рамки обмена опытом. Страны намерены перейти к реализации целого ряда совместных проектов, часть из которых уже воплощается в Казахстане.

Очередной шаг в этом направлении сделали в Анталье на международной конференции COP31. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и её турецкий коллега Кемаль Мемишоглу подписали План сотрудничества на 2027–2028 годы.

Документ охватывает сразу несколько направлений: от строительства медицинских объектов и фармацевтического производства до цифровизации, подготовки специалистов и развития первичной медико-санитарной помощи.

При этом речь идёт не только о будущих договорённостях. Турецкие компании уже участвуют в развитии медицинской инфраструктуры Казахстана. В частности, Rönesans Holding строит многопрофильную больницу на 630 коек в Кокшетау, а YDA Group задействована в проектах строительства больниц в Туркестане и Петропавловске.

Отдельное направление — ядерная медицина. С компанией Orhun Medical заключено инвестиционное соглашение, предусматривающее развитие соответствующей и диагностической инфраструктуры. Центры ПЭТ/КТ уже работают в Мангистауской и Кызылординской областях.

Не меньшее значение придают и фармацевтике. С турецкими компаниями Abdi İbrahim и Nobel İlaç заключены два инвестиционных соглашения о создании производств лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов. Параллельно планируется наладить более тесное взаимодействие регуляторных органов двух стран — в том числе в вопросах фармацевтических инспекций, лабораторных испытаний и контроля безопасности препаратов.

Интерес Казахстана распространяется и на турецкие цифровые решения. В частности, отечественная сторона рассматривает возможность адаптации опыта управления больницами с использованием платформы e-Nabız, а также автоматизации клинических и административных процессов, управления ресурсами и потоками пациентов.

Не останется в стороне и подготовка медицинских кадров. Стороны намерены развивать совместные исследования, организовывать стажировки, обмениваться клиническим опытом и сотрудничать с Институтами здравоохранения Турции (TÜSEB). Кроме того, Казахстан планирует изучить турецкую практику аккредитации и сертификации медицинских специалистов.

Одним из предложений стало проведение в Казахстане Дней турецкой медицины. В рамках мероприятия ведущие специалисты из Турции могли бы проводить мастер-классы и консультировать пациентов по кардиологии, нейрохирургии, реабилитации и экстренной медицине.

Отдельное место в переговорах заняла первичная медико-санитарная помощь. Казахстан предложил Турции присоединиться к Глобальной коалиции стран по развитию ПМСП, которая нацелена на повышение доступности медицинских услуг, профилактику заболеваний и укрепление национальных систем здравоохранения.

«Рассматриваем подписанный План как практический инструмент реализации достигнутых договоренностей. Наша задача — определить конкретные мероприятия, ответственные организации и обеспечить их последовательное исполнение», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Теперь сторонам предстоит определить организации, ответственные за реализацию договорённостей, и приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных Планом на 2027–2028 годы.