В Министерстве культуры и информации сообщили, что анимация определена одним из приоритетных направлений в работе нового Фонда развития креативных индустрий. Новая институциональная модель позволит расширить производство анимационного и детского контента и повысить качество проектов, сообщает BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что ещё несколько лет назад в стране фактически отсутствовала инфраструктура для производства анимационного контента, поэтому первые системные шаги были сделаны только в 2019 году, когда в Казахстане появился первый анимационный центр.

С тех пор специалисты и студии начали осваивать технологии и запускать собственные проекты, а государство начало формировать институциональную базу поддержки.

Отметим, все проекты в сфере креативной индустрии будут проходить через открытые конкурсы. Такая система позволит отбирать наиболее качественные идеи и направлять финансирование только на лучшие работы.

Предусмотрено и устойчивое финансирование фонда — за счёт 3% отчислений оператора "Сәтті Жұлдыз" от продажи лотерейных билетов. Эти средства будут направлены на увеличение объёма анимационного контента и детских фильмов, на создание условий для роста отечественных студий, подготовки специалистов, а также на другие сферы креативной индустрии.

К слову, новый офис фонда откроют на территории EXPO в начале следующего года. Он будет оформлен как современный шоу-рум, где планируют демонстрировать проекты и представлять деятельность индустрии.

В министерстве ожидают, что запуск офиса и внедрение новых механизмов финансирования станут важным этапом для формирования полноценного рынка анимации и креативного контента в Казахстане.