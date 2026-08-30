Казахстан расширяет программу по возвращению лошади Пржевальского

Программа по возвращению лошади Пржевальского в Казахстан выходит на новый этап. После первых успешных результатов специалисты сосредоточились на формировании устойчивой популяции животных в естественной среде. Первые семь лошадей доставили в Казахстан в 2024 году. В 2025-м в страну привезли ещё семь животных, а в 2026 году — восемь.

Таким образом, за три года в Казахстан доставили 22 лошади. Животные постепенно адаптируются к условиям степи в резервате «Алтын Дала». Появление потомства уже в Казахстане стало одним из показателей успешной адаптации и возможности дальнейшего размножения животных в естественных условиях.

Следующий этап программы предусматривает увеличение численности популяции. До 2029 года планируется завезти в Казахстан около 40 лошадей Пржевальского. Конечная цель проекта — восстановить вид в районе его исторического распространения и создать популяцию, способную самостоятельно жить и размножаться в казахстанской степи.