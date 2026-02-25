Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, передает BAQ.KZ.

Документ был подписан 28 февраля 2025 года в городе Астане.

Цель соглашения – создать правовую основу для сотрудничества двух стран в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств.

Документом закрепляются чёткие правила и сроки возврата сторонами друг другу нелегальных мигрантов и лиц, не соответствующих условиям пребывания или проживания на территории одного из государств. Также определён порядок совместных действий при приёме, передаче и транзите не только граждан двух стран, но и граждан третьих государств, а также лиц без гражданства.

При рассмотрении вопросов о реадмиссии граждан третьих стран предусмотрено их возвращение в государство гражданства. Лица без гражданства подлежат реадмиссии в страну последнего постоянного проживания или в государство, выдавшее им проездные документы.

Ответственными органами за реализацию соглашения определены Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Федеральное ведомство по делам иммиграции и предоставления убежища Федерального министерства внутренних дел Австрийской Республики.