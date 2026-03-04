Мажилис ратифицировал рамочное соглашение о партнёрстве между Правительством Казахстана и организациями Группы Всемирного банка — Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций, передает BAQ.KZ.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества для содействия устойчивому развитию и экономическому росту Казахстана.

Документ закрепляет правовую основу и ключевые принципы взаимодействия с организациями Группы Всемирного банка, а также определяет направления совместной работы по поддержке стратегических реформ в стране.

Среди основных задач — повышение макроэкономической и фискальной устойчивости, укрепление финансового сектора, модернизация инфраструктуры и развитие сельского хозяйства.

"Главные цели Рамочного соглашения включают повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, модернизацию инфраструктур и содействие в развитии сельскохозяйственного сектора. Среди основных направлений также улучшение доступа к финансированию для МСБ и увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сферы, в том числе здравоохранение и образование", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделяется улучшению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, а также увеличению инвестиций в инфраструктурные и социальные проекты, включая здравоохранение и образование.

Ожидается, что реализация соглашения позволит Казахстану активнее привлекать международные инвестиции, использовать современные технологии и финансовые инструменты для развития экономики.

Кроме того, документ должен укрепить международный имидж страны как надёжного партнёра и повысить доверие со стороны иностранных инвесторов, что откроет дополнительные возможности для реализации крупных социально-экономических и инфраструктурных проектов.