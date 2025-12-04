Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями Европейского Союза дальнейшие меры по расширению транспортного и инвестиционного сотрудничества. Основной акцент был сделан на развитии логистических связей и привлечении инвестиций в стратегические отрасли, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, в ходе переговоров рассмотрены пути диверсификации торгово-инвестиционных отношений, включая совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и поддержку инициативы ЕС Global Gateway ("Глобальные ворота").

"Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, "зеленой" энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что взаимодействие с ЕС открывает новые возможности для развития энергетической безопасности, критически важных минералов, атомной энергетики, нефтехимии, возобновляемых источников энергии и глубокой переработки сырья.

"Наша цель – углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем производства продукции с высокой добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС", – добавил глава государства.

Реализация этих инициатив позволит Казахстану укрепить позиции на международной арене, расширить логистические возможности и привлечь инвестиции в стратегически важные отрасли экономики.