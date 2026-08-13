Казахстан расширяет водную дипломатию: создан специальный департамент

Казахстан усиливает работу по защите и рациональному использованию трансграничных водных ресурсов.

С начала года Министерство водных ресурсов и ирригации провело 38 переговоров с сопредельными государствами, из них 27 – со странами Центральной Азии, 11 – с Китаем и Россией.

Особое внимание в переговорах уделяется согласованию режимов работы водохранилищ и объемов подачи воды. Так, совместно с Кыргызстаном и Узбекистаном определен режим работы Токтогульского водохранилища и Уч-Курганской ГЭС на текущий вегетационный период.

С Таджикистаном и Узбекистаном согласованы режим работы водохранилища «Бахри-Точик» и водоподача по межгосударственному каналу «Достық». Кроме того, дважды достигались договоренности с Кыргызстаном по режимам подачи воды по рекам Шу и Талас.

Как отмечают в ведомстве, такая координация уже дала практический результат. В текущем вегетационном периоде в Шардаринское водохранилище поступило больше воды, чем прогнозировалось.

Еще одним важным шагом стало ратифицированное Соглашение между Правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Документ был подписан в прошлом году.

Работа по водной дипломатии будет продолжена. До конца года планируется провести еще 33 встречи.

«В том числе запланированы вопросы создания Совместной казахстанско-узбекской комиссии, которая станет постоянно действующим механизмом реализации межправительственного соглашения о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Также предстоит утвердить режимы работы водохранилищ в бассейне реки Сырдарья на межвегетационный период, совместно с коллегами из РФ составить водохозяйственный баланс в бассейнах трансграничных рек и провести другие мероприятия», – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Системная работа с соседними странами получила и институциональное развитие. В начале августа при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Департамент водной дипломатии – первое подобное подразделение в Казахстане.

Новый департамент будет координировать участие страны в межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождать переговоры с государствами-партнерами, а также заниматься подготовкой и реализацией международных соглашений в водной сфере.

В этой связи, водные вопросы для Казахстана все больше становятся частью постоянной дипломатической работы с соседними государствами, где ключевое значение имеют не только объемы воды, но и согласованные правила ее распределения и использования.