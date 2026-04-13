Казахстан расширяет воздушные границы: 30 стран и 135 маршрутов
Сегодня 2026, 13:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
174Фото: shutterstock
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по развитию транспортной отрасли, в рамках которого особое внимание было уделено состоянию и перспективам гражданской авиации - одного из ключевых элементов транзитного потенциала страны, передает BAQ.kz.
Согласно представленным данным, по итогам 2025 года авиационная отрасль продемонстрировала устойчивую положительную динамику. Объём пассажирских перевозок составил 20,8 млн человек, в то время как общий пассажиропоток через аэропорты достиг 31,8 млн человек.
Крупнейшими авиационными хабами страны остаются:
- Аэропорт Астаны - 9,2 млн пассажиров
- Аэропорт Алматы - 12 млн пассажиров
В рамках стратегического развития до 2028 года предусмотрена реализация 11 инфраструктурных проектов. В их числе:
- строительство четырёх новых аэропортов
- возведение двух взлётно-посадочных полос
- модернизация авиационной инфраструктуры в пяти городах
Параллельно Казахстан продолжает расширять своё международное авиационное присутствие. Уже в текущем году планируется увеличение маршрутной сети до 135 направлений в 30 стран мира, что значительно превышает показатель 2024 года (115 маршрутов).
Одним из ключевых факторов роста стало снижение стоимости авиатоплива для отечественных авиаперевозчиков. На сегодняшний день цена составляет порядка $800 за тонну, что делает казахстанские аэропорты более привлекательными по сравнению с соседними странами.
Этот фактор уже дал ощутимый эффект: на рынок Казахстана вышли новые иностранные авиакомпании, среди которых Centrum Air (Узбекистан), Shiraq Avia (Армения), Martinair (Нидерланды), One Air (Великобритания), Atlas Air (США), MNG Airlines (Турция) и другие.
Отдельным направлением обсуждения стало развитие грузовой авиации. АО «KTZ Air Cargo» работает над расширением маршрутной сети, делая ставку на укрепление устойчивости транспортной системы страны и развитие транзитного потенциала.
Несмотря на позитивную динамику, премьер-министр указал на сохраняющиеся системные проблемы, в частности - в сегменте малой авиации.
«Поручено доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда».
Глава правительства подчеркнул, что развитие авиации должно идти синхронно с общей транзитной стратегией страны:
«Президент всегда подчеркивает, что транзит – это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны. Тем не менее, имеются замечания и к полноте, и к оперативности исполнения поручений. Буду лично отслеживать динамику. Наша задача – мобилизовать силы по всем направлениям работы».
Таким образом, авиационная отрасль Казахстана демонстрирует уверенный рост и расширение международного присутствия, однако требует дальнейшей системной доработки, прежде всего в части региональной доступности и механизмов финансирования.
