Казахстан рассматривает новые источники финансирования в рамках Банка развития ШОС
Казахстан продвигает приоритеты финансирования инноваций и расширение доступа к инвестициям в рамках создаваемого Шанхайской организацией сотрудничества Банка развития. Эти вопросы обсуждались 29–30 апреля в Сиане, передает BAQ.KZ.
Во встрече приняли участие заместители министров финансов стран-участниц ШОС и государств-партнёров, а также представители секретариата организации. Казахстан представлял вице-министр финансов Даурен Кенбеил.
В ходе переговоров обсуждались ключевые параметры будущего финансового института, включая направления финансирования и механизмы формирования капитала. Казахстанская сторона подчеркнула важность ориентации банка на поддержку технологий нового поколения.
Среди приоритетных сфер названы искусственный интеллект, биотехнологии, а также развитие инструментов трансферта промышленных и «зелёных» технологий, в том числе с привлечением опыта Китайской Народной Республики.
Отдельное внимание уделено вопросам несуверенного финансирования, использованию местных валют и альтернативных финансовых инструментов при формировании уставного капитала.
По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации. Следующий раунд переговоров запланирован на 28–29 мая в Бишкеке.
Кроме того, на полях мероприятия состоялась встреча с заместителем министра финансов КНР Ляо Минь. Стороны обсудили выпуск панда-бондов на китайском рынке, а также финансирование проекта строительства насосно-фильтровальной станции в Астане.
Ожидается, что реализация этих инициатив позволит Казахстану расширить доступ к новым источникам финансирования, создать дополнительные возможности для бизнеса и ускорить технологическое развитие экономики.
