Казахстан рассматривает новые источники финансирования в рамках Банка развития ШОС

Казахстан продвигает приоритеты финансирования инноваций и расширение доступа к инвестициям в рамках создаваемого Шанхайской организацией сотрудничества Банка развития. Эти вопросы обсуждались 29–30 апреля в Сиане, передает BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие заместители министров финансов стран-участниц ШОС и государств-партнёров, а также представители секретариата организации. Казахстан представлял вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

В ходе переговоров обсуждались ключевые параметры будущего финансового института, включая направления финансирования и механизмы формирования капитала. Казахстанская сторона подчеркнула важность ориентации банка на поддержку технологий нового поколения.

Среди приоритетных сфер названы искусственный интеллект, биотехнологии, а также развитие инструментов трансферта промышленных и «зелёных» технологий, в том числе с привлечением опыта Китайской Народной Республики.

Отдельное внимание уделено вопросам несуверенного финансирования, использованию местных валют и альтернативных финансовых инструментов при формировании уставного капитала.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации. Следующий раунд переговоров запланирован на 28–29 мая в Бишкеке.

Кроме того, на полях мероприятия состоялась встреча с заместителем министра финансов КНР Ляо Минь. Стороны обсудили выпуск панда-бондов на китайском рынке, а также финансирование проекта строительства насосно-фильтровальной станции в Астане.

Ожидается, что реализация этих инициатив позволит Казахстану расширить доступ к новым источникам финансирования, создать дополнительные возможности для бизнеса и ускорить технологическое развитие экономики.