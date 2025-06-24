Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития, передает BAQ.KZ.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года".

Протокол направлен на совершенствование правовых механизмов функционирования Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который был создан для поддержки макроэкономической стабильности, содействия устойчивому развитию государств-участников, а также финансирования крупномасштабных проектов в странах региона.

ЕФСР функционирует на основании договора от 2009 года, заключенного между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд предоставляет стабилизационные кредиты и инвестиции в развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и других ключевых сфер.

Подписанный Протокол актуализирует правовые нормы в связи с развитием институциональных и финансовых процессов в рамках ЕФСР и международного сотрудничества.