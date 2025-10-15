Казахстан ратифицировал миграционное соглашение с Арменией
Сегодня, 17:16
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции", передает BAQ.KZ.
Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан", передает BAQ.KZ.
