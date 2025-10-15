  • 15 Октября, 18:32

Казахстан ратифицировал миграционное соглашение с Арменией

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан ратифицировал миграционное соглашение с Арменией Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
80

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции", передает BAQ.KZ.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан", передает BAQ.KZ.

Самое читаемое

Наверх