Казахстан ратифицировал новые правила для международных автоперевозок
Сегодня 2026, 17:16
Главой государства подписан Указ о ратификации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС.
Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.
Основные цели Соглашения:
- эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;
- повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;
- обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение качества транспортных услуг.
Принятие Указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона.
