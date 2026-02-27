  • Главная
  • Казахстан ратифицировал новые правила для международных автоперевозок

Казахстан ратифицировал новые правила для международных автоперевозок

Сегодня 2026, 17:16
89

Главой государства подписан Указ о ратификации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС.

Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.

Основные цели Соглашения:

  • эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;
  • повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;
  • обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;
  • повышение безопасности дорожного движения;
  • улучшение качества транспортных услуг.

Принятие Указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона. 

