Главой государства подписан Указ о ратификации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС.

Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.

Основные цели Соглашения:

эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;

повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;

обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;

повышение безопасности дорожного движения;

улучшение качества транспортных услуг.

Принятие Указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона.