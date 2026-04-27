Казахстан ратифицировал соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере зелёной энергетики
Сегодня 2026, 21:07
117Фото: Akorda.kz
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
