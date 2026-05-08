Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о военном транзите
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Турцией о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран.
Сегодня 2026, 20:24
120Фото: сгенерировано искусственным интеллектом
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики», передает BAQ.KZ.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики”", — говорится в сообщении.
Текст закона будет опубликован в печати.
