Казахстан ратифицировал Соглашения с Францией о реадмиссии граждан
Сегодня, 10:41
Сенат Казахстана ратифицировал Соглашения между Правительствами двух стран о реадмиссии лиц, передает BAQ.KZ.
– Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств, – сообщили в Сенате Казахстана.
Соглашение предусматривает:
- взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
- взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
- согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
- перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.
