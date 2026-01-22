Сенат Казахстана ратифицировал Соглашения между Правительствами двух стран о реадмиссии лиц, передает BAQ.KZ.

– Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств, – сообщили в Сенате Казахстана.

Соглашение предусматривает: