Казахстан ратифицировал Соглашения с Францией о реадмиссии граждан

Фото: Сенат РК

Сенат Казахстана ратифицировал Соглашения между Правительствами двух стран о реадмиссии лиц, передает BAQ.KZ.

– Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств, – сообщили в Сенате Казахстана.

Соглашение предусматривает:

  • взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
  • взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
  • согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
  • перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.

