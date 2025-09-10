Казахстан ратифицирует Конвенцию МОТ о минимальной заработной плате
Минимальная заработная плата теперь рассчитывается на основе медианной зарплаты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе представили законопроект о ратификации Конвенции Международной организации труда "Об установлении минимальной заработной платы". С докладом выступила министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, Казахстан уже ратифицировал 28 конвенций МОТ, которые касаются условий и охраны труда, социальной защиты и социального диалога. Новая конвенция предполагает установление общих принципов – внедрение системы минимальной зарплаты, участие сторон социального партнерства при ее определении, учет экономических факторов и запрет дискриминации в сфере оплаты труда.
"Перед принятием решения о ратификации была проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции. В результате в 2024 году утверждена новая Методика определения минимальной заработной платы, разработанная с учетом рекомендаций МОТ", – заявила Жакупова.
Согласно методике, минимальная заработная плата теперь рассчитывается на основе медианной зарплаты и производительности труда. Как отметила министр, такой механизм позволяет "обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью уровня МЗП".
Ратификация Конвенции, подчеркнула глава Минтруда, позволит закрепить на международном уровне существующие подходы Казахстана к определению минимальной зарплаты, усилить правовую базу социального диалога и подтвердить приверженность международным обязательствам в рамках членства в МОТ.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- В Непале протесты против блокировки соцсетей привели к гибели людей