На заседании Сената председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев представил закон «О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза», передает BAQ.KZ.

Единые правила для стран ЕАЭС

По словам Алдашева, соглашение направлено на унификацию подходов к определению и подтверждению происхождения товаров при их экспорте из стран Евразийский экономический союз.

"Целью Соглашения является обеспечение правовой основы для приведения в соответствие подходов к определению, удостоверению и подтверждению происхождения товаров при их вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза", — отметил он.

Документ устанавливает единые критерии определения происхождения продукции. Это важно при экспорте товаров, поскольку от страны происхождения зависят условия торговли, тарифы и применение международных соглашений.

Электронная проверка сертификатов

Соглашение также предусматривает создание электронных систем верификации сертификатов происхождения. Благодаря этому иностранные партнёры смогут проверять подлинность документов в режиме реального времени.

Ожидается, что внедрение таких механизмов повысит прозрачность экспортных процедур и упростит доступ товаров из Казахстана и других стран ЕАЭС на внешние рынки.

В Сенате подчеркнули, что внедрение единых правил имеет особое значение на фоне активной торговли внутри союза. По данным депутатов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2025 года составил около 27,2 млрд долларов.

Развитие системы технического регулирования

В рамках совершенствования контроля за продукцией страны союза также развивают цифровые инструменты технического регулирования. По данным уполномоченных органов, в Казахстане в 2024 году введена в промышленную эксплуатацию цифровая система технического регулирования e-КТРМ, которая объединила более 100 процессов в этой сфере.

Система включает электронные модули для сертификатов соответствия Казахстана и ЕАЭС, деклараций соответствия, а также других документов, связанных с подтверждением качества продукции.

Ожидается, что ратификация соглашения позволит сделать процедуры подтверждения происхождения товаров более прозрачными и удобными для бизнеса, а также укрепит сотрудничество стран ЕАЭС в сфере торговли.