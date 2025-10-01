В Мажилисе представлен проект Закона "О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств", передаёт корреспондент BAQ.KZ. С докладом выступил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Документ подписан Правительством Казахстана 6 ноября 2020 года на заседании Совета глав правительств СНГ. По словам докладчика, необходимость его ратификации связана с обеспечением согласованности действий уполномоченных органов стран СНГ при международной перевозке радиоактивных материалов, признанием разрешительных документов и внедрением единых подходов к безопасности.

"Соглашение позволит повысить эффективность контроля трансграничных перевозок, исключить необоснованные задержки, усовершенствовать систему мониторинга и предотвратить незаконное перемещение радиоактивных материалов", – отметил Саткалиев.

Особое значение проект имеет в свете политики, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального совета по науке и технологиям 26 сентября. Глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики и ядерных технологий является одним из ключевых направлений энергетической безопасности и научно-технического прогресса страны.

В Агентстве уточнили, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных расходов из бюджета.