Сборная Казахстана уступила Бельгии со счётом 0:6 в матче 6-го тура квалификации чемпионата мира-2026, который прошёл в Брюсселе на стадионе "Лотто Парк", передает BAQ.KZ. Голы у хозяев забили: Кевин Де Брёйне (42’, 84’), Жереми Доку (44’, 60’), Николас Раскин (52’) и Тома Мёнье (87’).

После пяти сыгранных матчей Казахстан с тремя очками занимает четвёртое место в группе J. Бельгия набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку, отставая от лидирующей Северной Македонии на одно очко при игре в запасе.