Казахстан разгромно проиграл Бельгии в отборе ЧМ-2026
Сегодня, 02:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:31Сегодня, 02:31
115Фото: TG Yedilov
Сборная Казахстана уступила Бельгии со счётом 0:6 в матче 6-го тура квалификации чемпионата мира-2026, который прошёл в Брюсселе на стадионе "Лотто Парк", передает BAQ.KZ. Голы у хозяев забили: Кевин Де Брёйне (42’, 84’), Жереми Доку (44’, 60’), Николас Раскин (52’) и Тома Мёнье (87’).
После пяти сыгранных матчей Казахстан с тремя очками занимает четвёртое место в группе J. Бельгия набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку, отставая от лидирующей Северной Македонии на одно очко при игре в запасе.
Самое читаемое
- Прокуратура Алматы провела разъяснительную работу с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Кожамжаров под следствием: что известно о бывшем главе финпола?
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду