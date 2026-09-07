Казахстан разместил второй выпуск панда-облигаций на 6,6 млрд юаней

Казахстан вновь вышел на китайский фондовый рынок и разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций. Общий объем привлеченного финансирования составил 6,6 млрд юаней.

Как сообщили в Министерстве финансов, размещение прошло 7 сентября и было разделено на два транша. Трехлетние облигации объемом 5 млрд юаней размещены со ставкой 1,82% годовых, еще 1,6 млрд юаней привлечены на пять лет под 1,95% годовых.

Панда-облигациями называют долговые бумаги в китайских юанях, которые иностранные государства и компании выпускают на внутреннем рынке Китая.

В Минфине отмечают, что Казахстан смог привлечь средства на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории «А». Высокий интерес инвесторов в ведомстве связывают с оценкой экономических и структурных реформ в стране.

Размещение состоялось после того, как международное рейтинговое агентство S&P повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана с «BBB-» до «BBB», сохранив стабильный прогноз.

По данным Минфина, государственный долг Казахстана составляет 20,9% ВВП, а внешний государственный долг — 4,5% ВВП. В ведомстве называют последний показатель одним из самых низких в мире.

Зачем Казахстану панда-облигации

Выход на китайский долговой рынок позволяет Казахстану расширить источники финансирования и диверсифицировать государственный долговой портфель.

Кроме того, размещение помогает формировать суверенную кривую доходности в китайских юанях. Она может стать ориентиром для будущих выпусков облигаций казахстанских квазигосударственных и частных компаний на рынке Китая.

В Министерстве финансов заявили, что продолжат придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом ситуации на рынках и задач по управлению госдолгом.