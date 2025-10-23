В Казахстане ведётся работа над созданием голосовой языковой модели на казахском языке. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун, комментируя внедрение ИИ-ассистента SKY в совет директоров ФНБ "Самрук-Казына", передаёт BAQ.KZ.

По его словам, создание качественного голосового ИИ на казахском языке — это технически выполнимая, но трудоёмкая задача, требующая времени и большого количества звуковых данных.

"Чтобы правильно говорил — технически это возможно. Нам нужно время и соответствующие записи по звукам с разных регионов для того, чтобы создать голосовую языковую модель", — отметил Мун.

Вице-министр подчеркнул, что разработка голосового ИИ на казахском станет важным шагом для локализации технологий искусственного интеллекта и их адаптации к национальному языковому контексту.