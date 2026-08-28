Казахстан разрабатывает нацстандарт для крупнотоннажных заводов СПГ

В Казахстане впервые пишут национальный стандарт для заводов по производству сжиженного природного газа. До сих пор отдельного документа под эту отрасль в стране не было, передает BAQ.KZ.

Полное название документа звучит громоздко, но суть простая. «Промышленность газовая. Объекты средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Технические требования и требования безопасности».

Инициатива исходит от АО НК «QazaqGaz».

Стандарт задаст единые требования сразу на всех этапах жизни завода. Проектирование, строительство, монтаж, реконструкция и эксплуатация. Правила распространятся и на новые объекты, и на те, которые будут реконструировать.

Четыре направления в документе прописывают отдельно. Надежность оборудования и инженерных систем. Промышленная и пожарная безопасность. Экологическая безопасность. Технологические процессы на самих объектах производства СПГ.

Для отрасли, где речь идет о газе, охлажденном до минус 162 градусов и хранящемся под давлением, набор требований по безопасности выглядит логичным центром всего документа.

Техническое обсуждение проекта прошло на заседании технического комитета по стандартизации ТК № 90 «Природный и сжиженный газы».

Разработчики и приглашенные эксперты разобрали основные положения документа, обсудили возможные дополнения и определили, какие еще нормативные акты понадобятся газовой отрасли в дальнейшем.

Утвердить национальный стандарт планируют до конца текущего года.

Напомним, национальные стандарты в Казахстане носят добровольный характер, пока ссылка на них не появляется в технических регламентах или в условиях конкретного контракта. На практике заказчики и проектировщики опираются на них при подготовке технической документации, и для новой для страны отрасли такой документ становится точкой отсчета.