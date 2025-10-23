В Казахстане активно реализуется программа ускоренного индустриального развития. В приоритетных отраслях промышленности страны — металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и пищевой промышленности — ведётся реализация 190 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Их выполнение позволит создать 22,6 тысячи новых рабочих мест и значительно укрепить несырьевой сектор экономики, передаёт BAQ.KZ.

Проекты направлены на развитие высокотехнологичных производств, повышение глубины переработки сырья, укрепление экспортного потенциала и сокращение зависимости от импорта.

По данным Правительства, на сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 115 проектов с инвестициями в размере 838,1 млрд тенге, что обеспечило создание более 13 тысяч рабочих мест. До конца текущего года планируется завершить 75 проектов на 691,1 млрд тенге, что позволит трудоустроить ещё 9,2 тысячи человек.

Среди ключевых инициатив:

ТОО "Казполиграф" — производство балки ведущих мостов в Костанайской области. Инвестиции составляют 78,2 млрд тенге, создаётся 100 рабочих мест, годовой выпуск — 46 тысяч форм отливок.

Сервисный центр "КазТурбоРемонт" в Атырауской области — производство опорных балок локомотивов. Объём инвестиций — 4 млрд тенге, создаётся 80 рабочих мест, планируется выпуск 1 тысячи изделий в год.

ТОО "Новоишимский мелькомбинат" в Северо-Казахстанской области — производство комбинированных смесей. Инвестиции — 1,5 млрд тенге, 35 рабочих мест, производственная мощность — 750 тысяч тонн в год.

После выхода всех предприятий на полную мощность ожидается, что совокупный объём производства достигнет 2,3 трлн тенге. Из них 0,8 трлн тенге составит экспорт, а 1,5 трлн тенге — объём импортозамещающей продукции.

Также запланировано создание 5,7 тыс. постоянных рабочих мест в сельской местности и 1,8 тыс. — в моногородах, что окажет положительное влияние на региональное развитие.

За последние три года индустриализация страны позволила значительно расширить ассортимент отечественной продукции. В Казахстане запущено производство полипропилена, ферросилиция, горячебрикетированного железа, спецкокса, бытовой техники, автомобильных шин и компонентов для грузового транспорта.

Кроме того, налажено выпуск новых видов удобрений ("КазАзот", "КазФосфат"), строительных материалов (керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, энергосберегающее стекло), нефтегазового оборудования (Caspi Oil Capital) и лекарственных средств.

Эти шаги подтверждают, что Казахстан уверенно движется к диверсификации экономики и формированию устойчивой промышленной базы.