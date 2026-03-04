В марте 2026 года Казахстан значительно увеличит производство дорожного битума. По данным участников рынка, общий выпуск составит около 62 тысяч тонн, тогда как в феврале планировалось 42,5 тысячи тонн, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Рост производства связан с тем, что завод Caspi Bitum завершил ремонт и возобновил работу. В марте предприятие планирует выпустить около 20 тысяч тонн битума. Сейчас цена продукции составляет примерно 160–165 тысяч тенге за тонну (EXW, с НДС).

Компания также увеличит выпуск — до 27 тысяч тонн против 20 тысяч тонн в феврале. Стоимость битума на этом заводе остается на уровне 230–235 тысяч тенге за тонну (с НДС).

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) в марте произведет около 35 тысяч тонн битума. Цена продукции сохраняется в диапазоне 150–165 тысяч тенге за тонну (EXW, с НДС).

Увеличение производства связано с масштабными дорожными работами. По данным компании «КазАвтоЖол», в 2026 году в Казахстане планируется ремонт и строительство 8 900 километров автодорог, что повышает спрос на дорожный битум.