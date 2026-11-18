Программа «Халықтық құрылыс», на которую планируется направить 6,5 трлн тенге из Национального фонда, должна стать стимулом для отечественной промышленности. Однако депутаты опасаются, что значительная часть этих средств может уйти зарубежным производителям стройматериалов. Среди причин — подмена казахстанской продукции на строительных площадках, фиктивные сертификаты и лазейки в государственных закупках.

На эти проблемы указал депутат Курултая Илья Теренченко, оглашая депутатский запрос фракции партии «Әділет» в адрес министра промышленности и строительства РК.

В своем обращении депутаты напомнили, что в Послании от 28 октября Президент обозначил программу «Халықтық құрылыс» как крупнейший инфраструктурный проект с финансированием из Нацфонда в размере 6,5 трлн тенге. Кроме того, 2027 год предложено объявить Годом всенародного масштабного строительства.

При этом Глава государства поставил задачу максимально задействовать отечественные предприятия и запретил направлять средства Национального фонда на импорт.

По данным Бюро национальной статистики, за семь месяцев текущего года производство строительных материалов в Казахстане выросло почти на 12% и достигло 1 трлн 160 млрд тенге. Доля отечественной продукции на рынке составила 73%. По отдельным позициям – цементу, бетону, гипсу и гипсокартону – внутреннее производство полностью покрывает потребности рынка.

Тем не менее объем импорта стройматериалов остается значительным и составляет 387,7 млрд тенге.

«В остальных случаях госзаказ должен работать на казахстанского производителя», – подчеркнули Илья Теренченко, отметив, что зарубежные закупки оправданы только при отсутствии отечественных аналогов, недостаточных объемах производства или несоответствии продукции техническим требованиям.

Где казахстанские материалы исчезают со стройплощадок

В депутатском запросе обозначены пять системных проблем, которые могут помешать реализации программы с максимальным участием отечественных производителей.

Первая — подмена материалов непосредственно на строительных объектах. По словам депутатов, в проектную документацию и сметы изначально закладывают казахстанскую продукцию, однако подрядчики и субподрядчики впоследствии заменяют ее импортными аналогами. Поэтому контроль, считают авторы запроса, должен осуществляться не только при оформлении документов, но и непосредственно на стройплощадках.

Вторая проблема связана с обходом ограничений на закупку импортной продукции. Как отмечается в обращении, товары, подпадающие под изъятия из национального режима, могут попадать в проекты через изменение формы закупки — в составе строительных и ремонтных работ.

Третья угроза — фиктивные сертификаты качества и происхождения материалов. Использование поддельных документов, по мнению депутатов, создает риски для безопасности зданий, увеличивает расходы на досрочный ремонт и ставит добросовестных отечественных производителей в неравные условия.

Не менее серьезным вопросом названо истечение сроков давности по нарушениям. Несоблюдение строительных норм и правил (СНиПов), а также завышение смет нередко выявляются уже после сдачи объектов. К этому моменту привлечь виновных к ответственности бывает значительно сложнее.

«Необходима персональная ответственность всех — от заказчика до технадзора и субподрядчиков», – добавил Илья Теренченко.

Пятая проблема — отсутствие заблаговременного планирования потребности в стройматериалах. Депутаты считают необходимым заранее сопоставить объемы будущего строительства с производственными возможностями казахстанских предприятий, чтобы отечественные заводы могли своевременно подготовиться к выполнению заказов.

Шесть требований к Правительству

Для решения обозначенных проблем фракция партии «Әділет» предлагает Правительству принять комплекс мер.

В частности, депутаты требуют ввести сквозной контроль происхождения и использования строительных материалов — от проектирования до приемки объекта. Любую замену отечественной продукции импортной предлагается согласовывать в установленном порядке.

Также необходимо устранить правовые лазейки, позволяющие обходить ограничения на импорт в рамках строительных закупок, с учетом международных обязательств Казахстана.

Еще одно предложение — внедрить цифровую проверку подлинности сертификатов и документов о происхождении стройматериалов. Кроме того, депутаты настаивают на закреплении в строительных нормах и типовых договорах подряда прямой ответственности подрядчиков за соблюдение смет и необоснованную замену материалов.

Отдельный блок предложений касается усиления ответственности за нарушения в проектировании, экспертизе и строительстве. Для этого предлагается проработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе в статьи 323-2 и 718, предусмотрев увеличение сроков давности.

Наконец, депутаты предлагают запустить мониторинг фактической доли отечественных стройматериалов в проектах «Халықтық құрылыс» и уровня загрузки казахстанских заводов.

По сути, речь идет о том, чтобы масштабное государственное строительство стало не только источником новых объектов инфраструктуры, но и реальным рынком сбыта для казахстанской промышленности.