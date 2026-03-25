В Доме правительства состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Казахстана.

«Россия традиционно является одним из основных торгово-экономических партнёров нашей страны. Товарооборот между двумя государствами приблизился к 30 миллиардам долларов», – сказал Олжас Бектенов.

Он также сообщил о росте взаимных инвестиций. По словам главы правительства, за последние 20 лет российский бизнес вложил в экономику Казахстана более 28 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанский бизнес за этот период инвестировал в экономику России около 9 миллиардов долларов.

В ходе встречи отдельно было отмечено активное присутствие российского бизнеса в Казахстане.

«Российский бизнес активно работает в Казахстане. В настоящее время в нашей стране функционируют более 22 тысяч предприятий с российским участием. Это почти треть всех компаний с иностранным участием», – отметил Бектенов.

По словам Премьер-министра, Казахстан готов рассматривать новые направления сотрудничества с Россией.