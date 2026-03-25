Казахстан–Россия: товарооборот двух стран приблизился к 30 млрд долларов
За последние 20 лет российский бизнес вложил в экономику Казахстана более 28 миллиардов долларов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Доме правительства состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Казахстана.
«Россия традиционно является одним из основных торгово-экономических партнёров нашей страны. Товарооборот между двумя государствами приблизился к 30 миллиардам долларов», – сказал Олжас Бектенов.
Он также сообщил о росте взаимных инвестиций. По словам главы правительства, за последние 20 лет российский бизнес вложил в экономику Казахстана более 28 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанский бизнес за этот период инвестировал в экономику России около 9 миллиардов долларов.
В ходе встречи отдельно было отмечено активное присутствие российского бизнеса в Казахстане.
«Российский бизнес активно работает в Казахстане. В настоящее время в нашей стране функционируют более 22 тысяч предприятий с российским участием. Это почти треть всех компаний с иностранным участием», – отметил Бектенов.
По словам Премьер-министра, Казахстан готов рассматривать новые направления сотрудничества с Россией.
«Мы готовы рассматривать новые направления нашего сотрудничества. Уверен, что для этого есть все возможности», – заявил он.
Самое читаемое
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Казахстан и Китай договорились об увеличении количества контейнерных поездов
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире