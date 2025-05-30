Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого саммита "Центральная Азия – Италия" заявил о потенциале значительного расширения экономического взаимодействия с Италией. По его словам, Казахстан способен увеличить поставки в Италию более чем по 100 товарным позициям на сумму порядка 1 миллиарда долларов, сделав акцент на несырьевой экспорт с высокой добавленной стоимостью, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что Центральная Азия с древних времен выступала мостом между Востоком и Западом, играя важнейшую роль в развитии межцивилизационного диалога.

"Сегодня наш регион, как и никогда прежде, демонстрирует сплоченность и твердую приверженность принципам добрососедства и всеобщего прогресса. Центральная Азия последовательно укрепляет свои позиции как влиятельный субъект международных отношений, продвигая созидательную повестку на международной арене" — заявил Токаев.

Президент также отметил, что Италия входит в тройку крупнейших торговых партнёров Казахстана, а объём двустороннего товарооборота в 2024 году достиг рекордных 20 миллиардов долларов, увеличившись на 24%. В стране работают около 270 компаний с участием итальянского капитала, активно развивая нефтегазовую отрасль, ВИЭ, машиностроение и сельское хозяйство.

"Наша встреча знаменует собой начало качественно нового этапа многопланового партнёрства. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию более чем на $1 миллиард. Особый акцент — на запуске совместных проектов и расширении линейки несырьевой продукции", — подчеркнул Президент.

Выступая на открытии саммита, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость партнёрства с Италией. "Италия, входящая в число восьми крупнейших экономик мира, обладает развитой промышленной базой, передовыми технологиями и мощным экономическим потенциалом, что по праву делает её одной из ведущих индустриальных держав. За более чем три десятилетия Италия зарекомендовала себя как надёжный партнёр, содействующий устойчивому развитию стран Центральной Азии. Уверен, что синергия наших возможностей в формате “Центральная Азия + Италия” создаст прочную основу для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что на повестке дня — расширение торгово-экономического взаимодействия, устойчивое развитие, региональная безопасность и климатическая повестка.

Саммит проходит на фоне растущего интереса ЕС к сотрудничеству с Центральной Азией как с ключевым транзитным и энергетическим регионом.