Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое качество казахстанской системы здравоохранения, заявив, что ежегодно в стране выполняются тысячи операций на открытом сердце, включая сложнейшие вмешательства у новорождённых. По его словам, в Казахстан за медицинской помощью приезжают более 10 тысяч пациентов из 45 стран мира, передает BAQ.KZ.

"Сегодня целый ряд наших больниц имеют международную аккредитацию. Национальные центры нейрохирургии и кардиохирургии оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь на уровне мировых клиник. Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце, причем даже новорожденным детям. В стране планомерно развивается трансплантация органов. Недавно успешно проведена сотая по счету операция по пересадке сердца. В этом году впервые осуществлена тройная перекрестная трансплантация почек: три пациента обменялись донорами, чтобы получить подходящий им орган. Такие одновременные операции делают только в шести странах мира. Для лечения онкологических заболеваний применяются передовые методы лучевой терапии. С прошлого года в Казахстане развивается совершенно новое направление – фетальная медицина. Имеются в виду операции на плоде еще в утробе матери. Такое уникальное медицинское вмешательство открывает многим детям шанс на здоровую жизнь. Отдельное внимание уделяется лечению и улучшению жизни людей с редкими заболеваниями. Перед государством стоит нелегкая задача – обеспечить таких пациентов дорогостоящими импортными лекарствами, и здесь существенную помощь оказывает созданный по моему предложению Фонд "Қазақстан халқына", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее он остановился на развитии отечественной фармацевтической промышленности.

"Важно продолжить усилия в этой сфере, которая, по сути, обрела стратегический характер, путем привлечения крупных международных инвесторов. Нам предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки. Прочная основа уже создана. Наши ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики, биомедицины. Внедряются препараты отечественной разработки для лечения заболеваний крови. Новые горизонты в диагностике и лечении заболеваний открывает искусственный интеллект. Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины – это яркий показатель качества жизни в стране", – добавил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса – одна из ключевых задач государства

"С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип "Закон и Порядок" должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль", – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что труд врачей достоин самой высокой оценки. Он сообщил, что подписал Указ о награждении медицинских работников государственными наградами.