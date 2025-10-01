Известный эксперт в сфере искусственного интеллекта, CEO Sinovation Ventures и 01.ai Кай-Фу Ли на заседании Совета по развитию ИИ отметил, что Казахстан продемонстрировал смелость, назначив первых молодых лидеров на ключевые должности в сфере технологий, передаёт BAQ.KZ.

"Недавно мой друг, вице-премьер Жаслан Мадиев, был назначен первым министром по вопросам искусственного интеллекта. Но ещё важнее то, что Казахстан проявил готовность доверять стратегические решения молодым и очень умным людям. Я вижу, что именно они движут будущее. Один из них уже основал первого “единорога” в Казахстане. Будущее страны выглядит очень ярким", — сказал Кай-Фу Ли.

По словам эксперта, искусственный интеллект развивается стремительнее, чем когда-либо.

"Год назад ИИ-агенты не обладали нынешними возможностями. Сегодня они могут рассуждать, решать новые задачи и выполнять рутинные процессы вместо людей. В будущем рабочее место уже не будет состоять только из людей: всё больше задач будут решать ИИ-агенты, создавая миллиарды долларов ценности для компаний и государств", — добавил Кай-Фу Ли.

Кай-Фу Ли отметил, что Казахстану важно активно развивать три ключевых направления. Первое связано с открытым исходным кодом. По его словам, сегодня мир движется в сторону open source, и Казахстан сделал мудрый выбор, ориентируясь на открытые модели.

"Это правильный путь, ведь стране не стоит конкурировать с ИТ-гигантами, которые тратят миллионы GPU на закрытые решения. Открытые модели достаточно хороши, чтобы на них строить будущее", — подчеркнул эксперт.

Второе направление — это так называемая "революция ИИ-агентов". Кай-Фу Ли отметил, что такие решения создают колоссальную ценность.

"Правительство Китая поставило цель — к 2027 году 70% работы госструктур должны выполнять агенты. Казахстан также может внедрять амбициозные программы в энергетике, образовании, финансах и госуслугах, быстро показывая их эффективность", — сказал он.

Третьим важным вектором развития эксперт назвал поддержку традиционных компаний. По его словам, классическим предприятиям сложно внедрять ИИ самостоятельно.

"Поэтому мы вместе с Alem.ai и “Казахтелекомом” создаём консультативные группы, которые помогут компаниям выстраивать AI-стратегии и внедрять их на практике", — добавил Кай-Фу Ли.

Отдельно Кай-Фу Ли остановился на вопросах образования. Он предложил Казахстану внедрять систему сертификации, которая позволит людям без технических навыков получить новые компетенции.

"Такая модель успешно работает в Китае: люди, которые раньше не умели программировать или создавать визуальный контент, теперь могут это делать. Сертификаты с соответствующими стимулами помогут вовлечь широкие слои населения в освоение ИИ", — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что возможности Казахстана значительно шире, чем просто внедрение образовательных программ или технологических инициатив.